想打莫德納、BNT？一張圖看4大疫苗最新施打資格與時間表

疫苗到貨好消息！民眾等候已久的莫德納將在今天到貨108萬劑，另外今天也有64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，各廠牌疫苗陸續到貨，昨天指揮中心也公布莫德納最新接種對象，以下統整國內當前各牌疫苗庫存量、施打資格、預約及施打時間等資訊，提供民眾掌握接種現況。(延伸閱讀:最新疫苗到貨統計與接種時間表，請看台灣疫情專題)

截至目前統計資料，全台累計接種1270.8萬劑，AZ接種819萬劑，莫德納接種379.7萬劑，高端接種72萬劑，疫苗接種人口涵蓋率48.97%。第一劑接種者有1148.3萬，第二劑則為122.5萬。許多長者期待的莫德納第二劑露出希望，今天將會到貨108萬劑，昨天指揮中心記者會也表示最近到貨的作為第二劑接種，並宣布從今天開始75歲長者只要在7月9日前接種第一劑，間隔滿10周以上可接種第二劑，依各縣市政府造冊通知施打，預估29.1萬人。

另外第八輪開放AZ疫苗兩類對象，為9月10日前符合第二劑資格者，以及7月19日前登記意願的18至22歲族群，共有71萬992人完成預約，近期直到23日陸續都在施打中。

而第九輪將開打BNT、高端疫苗，其中，BNT優先安排給12至17歲學生校內造冊施打後，第九輪也開放給18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類，接種時程為9月25日至10月2日；高端可施打對象則為9月28日前接種間隔滿4周、符合施打第二劑者，接種時程為9月30日至10月2日。

指揮中心提醒，符合BNT第九輪施打對象者，意願登記截至今天中午截止，預約時間則為9月20日上午10時至9月22日中午12時，此外，12至17歲不在校施打與不在籍學生，可於9月14日上午10點，前往疫苗預約平台意願登記。

第九輪BNT、高端疫苗施打資格及相關時程：

▌BNT 接種資格：18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類，不在校施打和不在籍學生，可於14日加選意願 預約日期：9/20 10:00 至 9/22 12:00 施打日期：9/25 至 10/2

▌高端 接種資格：9月28日前符合接種間隔滿4周、符合施打第二劑者 預約日期：9/20 10:00 至 9/22 12:00 施打日期：9/30 至 10/2

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