快訊

在辦公室工作比餐廳內用更危險？專家曝10個最易染疫之處

1000元國旅券怎抽看這！觀光局：這天前登記有4次機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想打莫德納、BNT？一張圖看4大疫苗最新施打資格與時間表

聯合新聞網 / 綜合整理
雲林完成國高中校園疫苗施打意願調查，有高達近九成願意施打，預定9月23日開打。記者蔡維斌／翻攝
雲林完成國高中校園疫苗施打意願調查，有高達近九成願意施打，預定9月23日開打。記者蔡維斌／翻攝

疫苗到貨好消息！民眾等候已久的莫德納將在今天到貨108萬劑，另外今天也有64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，各廠牌疫苗陸續到貨，昨天指揮中心也公布莫德納最新接種對象，以下統整國內當前各牌疫苗庫存量、施打資格、預約及施打時間等資訊，提供民眾掌握接種現況。(延伸閱讀:最新疫苗到貨統計與接種時間表，請看台灣疫情專題)

截至目前統計資料，全台累計接種1270.8萬劑，AZ接種819萬劑，莫德納接種379.7萬劑，高端接種72萬劑，疫苗接種人口涵蓋率48.97%。第一劑接種者有1148.3萬，第二劑則為122.5萬。許多長者期待的莫德納第二劑露出希望，今天將會到貨108萬劑，昨天指揮中心記者會也表示最近到貨的作為第二劑接種，並宣布從今天開始75歲長者只要在7月9日前接種第一劑，間隔滿10周以上可接種第二劑，依各縣市政府造冊通知施打，預估29.1萬人。

另外第八輪開放AZ疫苗兩類對象，為9月10日前符合第二劑資格者，以及7月19日前登記意願的18至22歲族群，共有71萬992人完成預約，近期直到23日陸續都在施打中。

而第九輪將開打BNT、高端疫苗，其中，BNT優先安排給12至17歲學生校內造冊施打後，第九輪也開放給18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類，接種時程為9月25日至10月2日；高端可施打對象則為9月28日前接種間隔滿4周、符合施打第二劑者，接種時程為9月30日至10月2日。

指揮中心提醒，符合BNT第九輪施打對象者，意願登記截至今天中午截止，預約時間則為9月20日上午10時至9月22日中午12時，此外，12至17歲不在校施打與不在籍學生，可於9月14日上午10點，前往疫苗預約平台意願登記。

第九輪BNT、高端疫苗施打資格及相關時程：

▌BNT

接種資格：18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類，不在校施打和不在籍學生，可於14日加選意願

預約日期：9/20 10:00 至 9/22 12:00

施打日期：9/25 至 10/2

▌高端

接種資格：9月28日前符合接種間隔滿4周、符合施打第二劑者

預約日期：9/20 10:00 至 9/22 12:00

施打日期：9/30 至 10/2

新冠疫苗

相關新聞

想打莫德納、BNT？一張圖看4大疫苗最新施打資格與時間表

疫苗到貨好消息！民眾等候已久的莫德納將在今天到貨108萬劑，另外今天也有64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，各廠牌疫苗陸續到貨，昨天指揮中心也公布莫德納最新接種對象，以下統整國內當前各牌疫苗庫存量、施打資格、

108萬劑莫德納從美國班機起飛 晚間10點15分抵台

行政院長蘇貞昌上午7時許在臉書宣布，108萬劑莫德納從美國出發。他指出，這是政府自購的108萬劑莫德納疫苗，剛剛從亞特蘭...

第9輪BNT、高端疫苗意願登記 今天中午12時截止

新冠肺炎公費疫苗接種，第九輪提供BNT、高端疫苗，符合資格對象必須今天中午12時前完成意願登記或修改，9月20日上午10...

75歲長者第2劑莫德納 今開打

我國自購ＡＺ疫苗六十四萬劑、莫德納疫苗一○八萬劑於今天下午和晚間抵台。指揮中心指揮官陳時中表示，最近到貨的疫苗主要作為第...

自購172萬劑疫苗 今到貨

行政院長蘇貞昌昨（16）日表示，今日將有自購的108萬劑莫德納、64萬劑AZ疫苗運抵，將讓疫苗到貨量達到1,730萬劑；...

184萬劑BNT疫苗放行！第九輪不排除擴大施打對象

國內今日完成兩批BNT疫苗的檢驗封緘完成，總計184萬劑，預備將投入至校園接種施打。指揮中心發言人莊人祥指出，在9月18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。