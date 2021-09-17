第9輪BNT、高端疫苗意願登記 今天中午12時截止

新冠肺炎公費疫苗接種，第九輪提供BNT、高端疫苗，符合資格對象必須今天中午12時前完成意願登記或修改，9月20日上午10時至9月22日中午12時完成預約接種。兩種疫苗接種時間不同，BNT疫苗為9月25日至10月2日；高端疫苗則為9月30日至10月2日。

由鴻海永齡、台積電、慈濟三間企業和民間團體共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，第一批93萬劑疫苗9月2日抵台、第二批91萬劑疫苗9月9日抵台，兩批共到貨184萬劑。食藥署昨天完成兩批BNT疫苗的封緘檢驗。

中秋節過後，各國高中校園陸續施打BNT疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，18日先配發78萬劑疫苗給各縣市衛生局，9月23日開打後還會再發下其他數量，後續校園施打數量將由地方進行精算。

莊人祥說，第九輪可施打第一劑BNT疫苗對象，還有「18~22歲」、「65歲以上」、「第九類（高風險慢性疾病等）40歲以上」，若有多餘的疫苗，可能還會將施打對象擴大，例如第九類族群可以在從40歲往下開放年齡接種。

根據疾管署網站的「COVID-19疫苗Q&A」的「接種期程與注意事項」，接種COVID-19疫苗後，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後自我密切觀察15分鐘。但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

另外，接種後請持續觀察身體是否有不適症狀，如果不適症狀持續未改善，儘速就醫診治、釐清病因。

依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。建議接種mRNA疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，立即就醫並說明疫苗接種史。

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