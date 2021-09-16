莫德納第2劑等到了？他一算驚問「怎麼分」 網嘆：只能繼續吵

指揮中心今（16）日宣布，由政府採購的108萬劑莫德納疫苗將於明晚抵台，並主要提供第二劑使用。不過，有網友推算指出，10月初時符合接種第二劑莫德納的人數約為250萬人，若到時候仍沒有其他批疫苗到貨，恐怕還是有人打不到，讓許多人憂心直呼「數字好殘忍」、「只能繼續催」。

根據疾管署截至16日統計，莫德納疫苗已接種379萬7017劑，其中僅約35萬人已完成兩劑接種，不少人都擔心無法在理想的間隔內施打第二劑。對此，指揮中心稍早說明，國內目前尚有30多萬劑莫德納庫存，將於17日開放符合資格的75歲以上長輩施打第二劑，新的一批108萬劑抵台後，也將主要提供第二劑使用。

然而，一名網友在PTT發文表示，根據先前的規劃，他認為第十輪接種應會開放莫德納第二劑，且最快從10月4日開打，以這項假設為例，屆時間隔已滿10週的人數，大約是「282.2萬（十週前7月26日施打第一劑人數）－ 35.7萬（已經施打第二劑人數）＝ 246萬人」，仍遠超過最新到貨的108萬劑。

原PO憂心，除非短期內又有疫苗到貨，否則在疫苗仍不足夠的狀況下，他猜測開放第二劑莫德納接種時，恐怕仍需依照規定的順序排隊。隨後網友紛紛回應「講到數字好殘忍，限量是殘酷的」、「我爸媽65歲、7月中旬打，快超過10週了」、「只能繼續催、繼續吵，不然安靜等沒貨會來」、「感覺怎麼分配都會被罵」。

不過也有人接受現狀，認為「台灣的處境本來就困難，疫苗不是天上掉下來的」、「再晚1、2個月而已，年底前應該會交貨完」、「其實晚一些些沒關係，反正會一直去催」、「沒輪到也只能繼續等」。

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