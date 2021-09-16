60萬莫德納鐵粉還在等第一劑 陳時中：有疫苗就先打

指揮中心宣布第九批採購的AZ疫苗64萬劑疫苗預定天下午抵台；第七批採購莫德納疫苗108萬劑，則預定於明天晚間抵台。接下來到貨的莫德納疫苗主要將提供第二劑接種，但還有近60萬「莫德納鐵粉」，等著打第一劑疫苗。指揮官陳時中表示，莫德納疫苗是mRNA疫苗，若情有獨鍾，BNT疫苗的性質也相同，可以考慮，但建議民眾有疫苗就先打。

不過明天中午12時就要結算第九輪bNT疫苗，發言人莊人祥表示，BNT疫苗的意願登記明天會先針對第九輪符合資格者，也就是18至22歲、65歲以上長者，以及40歲以上第九類且意願登記選擇ＢＮＴ民眾接種。

明天結算後系統會再繼續開，其他民眾仍可繼續加選BNT疫苗。

而這次莫德納疫苗從美國亞特蘭大啟運，是否代表我國催貨成功？指揮官陳時中表示，這段時間指揮中心本身、外交單位同仁都透過外交途徑，或循公司商業途徑，分頭努力。

第七批採購莫德納疫苗108萬劑，預定於台北時間9月17日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定17日晚間抵達桃園國際機場。

我國採購的莫德納疫苗目前共有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑及本批108萬劑。

商品推薦