陸續到貨AZ、莫達納疫苗 陳時中：主要提供第二劑接種
行政院長蘇貞昌今在行政院會中證實，明將有政府自行採購的108萬劑莫德納和64萬劑的AZ疫苗抵達台灣。指揮中心指揮官陳時中表示，第九批AZ疫苗效期至明年1月31日、第七批莫德納疫苗效期則約到11月中。目前AZ和莫德納疫苗這段時間將主要提供作為第二劑使用。
陳時中表示，目前疫苗涵蓋率48.97％，劑次人口比為每百人54.19劑。今早也在行政院到告疫苗到貨狀況，已有1730萬劑到貨，已施打1250多萬劑疫苗。今年自行採購、民間捐贈1500萬劑，加上友邦捐贈，另已簽訂明年次世代疫苗，加起來有8217萬劑疫苗，若屆時有打第三、四劑的必要，採購上也已經準備。
AZ疫苗9月12日起提供第二劑接種，約110萬人；莫德納疫苗則自9月17日起給滿十周的75歲以上長者，由地方政府造冊接種；高端疫苗九月底開始接種第二劑，這段時間這些疫苗會比較大比例提供做第二劑使用，BNT則留給第一劑接種。
陳時中表示，這段時間疫苗相對進貨多，政策就是疫苗到盡快接種，希望不管涵蓋率或第二劑涵蓋率都能衝高；最近開始都會有不同疫苗同時施打，預約和造冊並行施打，以提高效率及早拉高涵蓋率。
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