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明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

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明日起開放75歲以上長者 打第二劑莫德納

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
圖／指揮中心提供
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行政院長蘇貞昌今在行政院會中證實，明將有政府自行採購的108萬劑莫德納和64萬劑的AZ疫苗抵達台灣。指揮中心表示，9月17日起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10周以上的之75歲以上長者，接種第二劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。

陳時中表示，自購的AZ疫苗64萬劑多，明天下午抵達，這是第九批，共437萬劑到貨，效期到2022年1月31日。第七批莫德納疫苗108萬劑，預計明天晚上到貨，總共258萬劑到貨，效期約到11月中，「等確定再跟大家報告」。

陳時中表示，今年7月9日前接種第一劑莫德納疫苗的75歲以上，即1946年12月31日前出生長者，將陸續自9月17日起間隔滿10周，人數預估約29萬1000人，指揮中心將於9月17日配送所需疫苗，由地方政府衛生局視現有疫苗庫存及後續供應之疫苗規劃接種作業，並指定合約醫院或接種點提供接種服務。後續將視疫苗到貨情形，依年齡層逐續向下開放民眾接種第二劑疫苗。

指揮中心呼籲，依國外臨床試驗及上市後監測資料顯示，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，民眾於完成接種後，建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。接種mRNA 疫苗後如出現胸痛、喘或心悸等症狀，應立即就醫並說明疫苗接種史。

圖／指揮中心提供
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