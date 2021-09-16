莫德納混打高端爭議？陳其邁：待學術研究再行專業判斷

針對莫德納疫苗混打高端，台北市長柯文哲表示，超越其醫學訓練的認知，也超越他的理解。同樣具醫學背景的高雄市長陳其邁今天表示，此問題已有學術單位在進行研究，必須經過中央疫情指揮中心收集所有國內外資料，再來做專業的判斷。

陳其邁表示，目前全世界所有關於疫苗混打的研究，都是屬於學術性的研究，有各國不同的資料，再做綜合的判斷。如果有任何疫苗的問題，也都必須有整合的資料，也有學術單位在進行研究，這個必須經過中央疫情指揮中心收集所有國內外資料，再來做專業的判斷。

新冠疫苗專家會議召集人、高醫院長鍾飲文表示，目前莫德納與高端疫苗混打的臨床試驗，是由台大醫院醫師謝思民進行，分兩組進行，一是莫德納加莫德納組110人，另一組是莫德納混打高端疫苗110人，研究結果希望看其中一個指標，就是莫德納混打高端疫苗的中和抗體血清濃度，能不能不劣於莫德納加莫德納。這個部分剛剛開始進行，10月底才有正式資料，提交到衛福部疫苗審議小組，審議後提供給中央流行疫情指揮中心。政府會根據之後取得的臨床科學數據，來做最好的決定。

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