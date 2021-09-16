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影／不催貨莫德納背後有陰謀？綠委：不要造謠扯後腿

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供

中國董事長趙少康批評，民進黨不像南韓組隊到美國催貨莫德納，是因為要讓300萬打過第一劑的人第二劑打高端。民進黨立委王定宇說，在野黨一直製造恐慌，不對防疫有所貢獻，最起碼不要造謠扯後腿，公眾人物或民意代表應該不分黨派降低民眾焦慮，提供正確訊息。

王定宇說，一直謠傳不讓莫德納進來就是要混打國產疫苗，事實上所有混打疫苗都要經過嚴謹研究，台大、中研院研究結果都沒出來，哪來限制或要求？台灣是自由國家，也不可能用強制方式逼任何人打不想打疫苗。

王定宇說，莫德納因7月27日實驗室出問題，國際產線供應暫停，後來供應鏈被汙染，供貨一直出問題，才導致韓國等國際多國貨物都接不上 ，不是台灣獨有，把莫德納無法供貨，扯到台灣政府惡意阻止莫德納進貨，是造謠、製造恐慌。

民進黨立院團書記長蔡適應指出，目前來講世界各國都遇到單一的疫苗沒有辦法保證到貨或是保護率等各方面有問題，台大醫院所提案提案的第一劑打莫德納、第二劑打高端，也是它們研究的對象，未來混打研究應該還有其他版本，研究出來後，未來會給指揮中心做相關的參考。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，這些實驗設計其實是要研究單位根據它的學養知識去判斷，再經過人體試驗、倫理試驗委員會委員會審查方可進行，有些訊息會引起自己或者是周遭親友的恐慌。

新冠疫苗

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