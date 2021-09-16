莫德納混打高端？ 林右昌：尊重專業，依中央指示落實

莫德納疫苗目前短缺，台大醫院通過莫德納疫苗混打高端疫苗臨床試驗，中央疫情指揮中心審核中，混打的問題引起民眾關注。基隆市長林右昌今天針對有關混打的問題回應，有關混打的問題非常專業，基隆會依照中央專家們的指示來執行，中央的指示一定會在地方來落實。

林右昌說，有關混打的問題非常專業，他認為應該要尊重醫學或者醫療專家的建議，他不方便置評，基隆會依照中央專家們的指示來執行，中央的指示一定會在地方來落實。

林右昌指出，在基隆疫苗的施打率已經突破五成，已近52%，在全國施打狀況已是名列前茅，希望國人能夠踴躍施打疫苗，這還是當前對付新冠肺炎病毒最有效的方式。 莫德納混打高端？林右昌：尊重專業基隆依中央指示落實。記者游明煌／攝影

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