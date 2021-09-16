桃園老翁打第二劑AZ猝死原因 鄭文燦：協助尊重家屬
桃園市今天持續65歲以上長者施打疫苗，昨天出現一名李姓長者施打AZ第二劑疫苗死亡事件，市長鄭文燦今天上午表示，這名死者是87歲的長者，市府已經與長者家屬聯絡，也會尊重家屬意願協助善後，死因這個部分還要經過醫院相關單位判斷，所以我們會站在協助家屬的立場。
桃園市58個社區接種站連續三天，提供全市65歲以上長者5萬7700人接種AZ第二劑疫苗，未料昨晚驚傳龜山區一名李姓長者在醫院接種AZ第二劑疫苗後，至晚間猝死，引起疫情指揮中心關切，李男死因將待司法相驗釐清，鄭文燦受訪表達尊重和協助家屬立場。
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