為300萬莫德納孤兒請命 國民黨呼籲政府應積極催貨

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、立委洪孟楷、新北計程車客運商業同業公會理事長林勝文與計程車司機高先生，上午一同出席在國民黨中央舉行「為300萬莫德納孤兒請命 蔡政府不該再消極」記者會，指已經施打完一劑莫德納的國人仍有308萬人等不到第二劑。在面對莫德納大缺貨之際，蔡政府竟想用高端疫苗來替代第二劑，更引發民眾強烈反彈，籲蔡政府應向莫德納公司積極催貨，勿迫使民眾在疫苗效力遞減壓力下，只能接受混打高端。 國民黨文傳會主委王育敏(中)、副主委王鴻薇(左一)、立委洪孟楷(左二)、新北計程車客運商業同業公會理事長林勝文(右二)與計程車司機高先生(右一)，上午一同出席在國民黨中央舉行「為300萬莫德納孤兒請命 蔡政府不該再消極」記者會，籲蔡政府應向莫德納公司積極催貨，勿迫使民眾在疫苗效力遞減壓力下，只能接受混打高端。記者黃義書／攝影

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