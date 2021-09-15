第2劑疫苗如何預約？1922專線常見諮詢QA一次看

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，不少民眾致電1922專線詢問疫苗相關事宜，中央流行疫情指揮中心今天整理常見問答，替民眾釋疑。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上說明，1922專線民眾常見諮詢問題，分為疫苗平台意願登記、預約、疫苗接種、檢疫及自主健康管理。

疫苗平台方面，莊人祥說，意願登記完成後欲增選疫苗廠牌或修改電話，在平台開放意願登記期間，均可修改手機號碼、希望接種行政區及疫苗種類。

若已預約接種，但因故無法前往，莊人祥說，必須等到下1輪且為相同疫苗廠牌，即可再次收到重新預約通知，但因故無法前往，請先致電告知接種院所。

預約接種方面，莊人祥說，若有臨時出國需求，第1劑疫苗接種仍以平台登記預約為主，第2劑則可於間隔滿4週以上，準備相關證明文件，如已付款紀錄的機票、出國日程及留學入學證明或公司外派出國等，至疫苗接種院所評估。

而國內第2劑大量接種即將到來，莊人祥說，若曾於疫苗預約平台登記，系統會依照疫苗分配情形與第1劑施打疫苗廠牌，提供符合預約資格者進行預約。

若是造冊接種第1劑疫苗，如高齡長輩等，建議先與原造冊單位或接院所確認第2劑事宜，同時可上平台意願登記，符合預約資格或收到簡訊提醒者，再進行預約。

至於有民眾反映已完成意願登記，卻遲未收到簡訊通知預約。莊人祥說，可能跟當初民眾選擇的意願廠牌、資格還有登記時間早晚，都會有所影響，只要符合預約資格跟填寫手機號碼無誤，符合資格時都會收到預約簡訊。

若平台預約疫苗時顯示院所名額額滿，莊人祥說，指揮中心會隨時偵測平台狀況，第8輪疫苗預約就有偵測到，故緊急調度請地方政府加開疫苗施打站，再請民眾多加留意。

疫苗接種方面，莊人祥說，接種疫苗後常見不適症狀包含，接種處紅腫熱痛、發燒、頭痛、肌肉痛，通常症狀輕微通常2天會緩解，可多喝水多休息，或依醫療人員指示服用止痛退燒藥，但若症狀持續可就醫並告知相關症狀。

另外，若近期經醫師評估為第9類高風險疾病患者，莊人祥說，高風險慢性病主診斷碼是依當時就醫的主述，就醫日介於去年初至今年7月4日，經醫師診斷評估上傳的資料再來圈選，因此無法更改，接種對象會視疫苗到貨狀況陸續開放，符合資格即可接種。

在檢疫方面，莊人祥強調，自國外入境不可於自宅居家檢疫，自6月27日起，重點高風險國家入境人員一律入住集中檢疫所，非重點高風險國家入境應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所。

至於自主健康管理期間，可否就醫、上班或搭乘大眾交通工具，莊人祥說，若無症狀可正常生活，但避免出入公共場所，延後非急迫醫療或檢查，外出應嚴格遵守全程佩戴醫用口罩；且自主健康管理期間禁止聚餐、聚會或參加大型活動。

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