莫德納混打高端 陳時中：由專家決定施打方式

莫德納混打高端臨床試驗將啟動，最快10月初步結果可望送交指揮中心。指揮官陳時中今天說，歡迎本土更多疫苗接種模式資料，結果出爐後，會由專家討論，再決定施打策略。

根據蘋果新聞網報導，莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打高端疫苗計畫將招募220名第1劑莫德納打完8至12週、20至70歲民眾，隨機雙盲分配打高端或莫德納疫苗，預估10月底、11月初將初步報告送至中央流行疫情指揮中心。

外界關注混打可行標準是否以施打2劑莫德納疫苗民眾體內抗體效價比較，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，混打抗體效價比較標準並非由指揮中心制定，莫德納混打高端臨床試驗主要是由研究單位針對標的進行學術探討，歡迎本土擁有更多疫苗接種模式的資料。

陳時中說，COVID-19疫苗混打臨床試驗不一定需要國外有執行經驗，台灣才能跟進，否則台灣永遠無法走在前面；理論上莫德納混打高端具有可行性，相信研究單位是根據學理跟知識判斷，人體試驗倫理委員會通過層層檢視，展開混打試驗最重要目的是提供科學證據，以利專家小組評估施打策略。

林口長庚醫院病毒室主任施信如今天告訴中央社記者，她本就建議mRNA疫苗可混打蛋白質疫苗，樂見莫德納疫苗混打高端疫苗臨床試驗啟動，雖然兩種COVID-19疫苗來自不同平台，但莫德納及高端疫苗的蛋白質相同，她認為以科學角度分析，這樣的混打組合可行性很高。

她說明，莫德納疫苗作為第1針先將mRNA打入體內，除激起較強免疫力，也會產生與高端疫苗相同的蛋白質，若第2劑疫苗混打高端疫苗，將此蛋白質打入，就可再次刺激免疫系統記憶力，提高體內抗體保護效果，理論上這組混打抗體不會太低，且可降低心肌炎等莫德納副作用風險。

商品推薦