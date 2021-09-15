近期不只莫德納疫苗要來？ 陳時中：其他的都會來

9月中將迎來第2劑莫德納疫苗接種潮，但遲遲不見疫苗抵台。指揮中心指揮官陳時中今天透露，根據排程，最近不只有莫德納疫苗要來，「有一些其他的都會來」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，根據中央流行疫情指揮中心規劃，預計9月中將迎來第2劑莫德納疫苗接種潮，但至今沒有新一批莫德納疫苗抵台，第2劑該怎麼施打，引發外界關注。

針對第1劑接種莫德納的民眾，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，第2劑基本上是安排接種莫德納疫苗，並透露根據原有排程，最近應該會有莫德納疫苗抵台，等確定會和民眾報告，更指出除了莫德納疫苗，「有一些其他的都會來」。

陳時中強調，指揮中心疫苗接種策略不變，就是盡可能擴大疫苗涵蓋率，國內最初是接種AZ的COVID-19疫苗，近期已經開始陸續接種第2劑AZ疫苗，接著9月中開始迎來第2劑莫德納疫苗施打潮。

不過，陳時中指出，由於目前未滿12歲還沒有疫苗可打，因此疫苗涵蓋率不可能追求達到90%或100%，但希望盡可能滿足民眾第1劑、第2劑的需求，以這樣的方向持續規劃。

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