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莫德納孤兒苦等 指揮中心：接下來進貨都將給第二劑接種
不少打過莫德納第一劑的接種者，仍苦等不到第二劑。指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納現在即將面臨第二劑接種的壓力，接下來進貨的莫德納都會提供第二劑接種。
陳時中表示，AZ疫苗因為到貨較早，因此現在開始接種第二劑疫苗，至於7月9日開始民眾陸續接種第一劑莫德納疫苗，現在面臨接種第二劑的壓力，因此接下來進貨的疫苗就會開始施打第二劑。
至於BNT疫苗現在才來，主要以第一劑接種為主；高端疫苗則因相關研究仍為四周就得開始打第二劑，因此這個月的高端疫苗也會以第二劑接種為主。
而對於疫苗涵蓋率打到九成之說，陳時中表示，12歲以下沒有適合的疫苗可打，但希望不論第一劑或第二劑都可盡量滿足需求。
針對疫情警戒，陳時中也說，9月20日後沒有降級打算，但往生活更正常化的方向準備；而中央只設定警戒級數，相關指引則授權給地方核定，間接否定分區降級之說。
至於放寬方向，陳時中說，容留人數都不會更動，但有些大型場所可能會刪除上限，以整體的樓地板面積除以2.25的容留單位計算可容納的人數；KTV等場所等是否放寬則尚未討論。
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