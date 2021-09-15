快訊

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

直播／振興五倍券官網上線 9月22日開始個人綁定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫德納孤兒苦等 指揮中心：接下來進貨都將給第二劑接種

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

不少打過莫德納第一劑的接種者，仍苦等不到第二劑。指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納現在即將面臨第二劑接種的壓力，接下來進貨的莫德納都會提供第二劑接種。

陳時中表示，AZ疫苗因為到貨較早，因此現在開始接種第二劑疫苗，至於7月9日開始民眾陸續接種第一劑莫德納疫苗，現在面臨接種第二劑的壓力，因此接下來進貨的疫苗就會開始施打第二劑。

至於BNT疫苗現在才來，主要以第一劑接種為主；高端疫苗則因相關研究仍為四周就得開始打第二劑，因此這個月的高端疫苗也會以第二劑接種為主。

而對於疫苗涵蓋率打到九成之說，陳時中表示，12歲以下沒有適合的疫苗可打，但希望不論第一劑或第二劑都可盡量滿足需求。

針對疫情警戒，陳時中也說，9月20日後沒有降級打算，但往生活更正常化的方向準備；而中央只設定警戒級數，相關指引則授權給地方核定，間接否定分區降級之說。

至於放寬方向，陳時中說，容留人數都不會更動，但有些大型場所可能會刪除上限，以整體的樓地板面積除以2.25的容留單位計算可容納的人數；KTV等場所等是否放寬則尚未討論。

新冠疫苗 莫德納疫苗

延伸閱讀

若2024總統大選民調高 柯文哲將尋郭台銘等人支持

防疫規定 下周有望鬆綁

BNT接種意願高 下周管制有望放寬

陳時中打槍擴大板橋專案施打 民代憂隱形傳播鏈難阻斷

相關新聞

莫德納孤兒苦等 指揮中心：接下來進貨都將給第二劑接種

不少打過莫德納第一劑的接種者，仍苦等不到第二劑。指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納現在即將面臨第二劑接種的壓力，接下來進貨...

北市採購第三劑疫苗 市府考慮BNT、莫德納

台北市議會今天開議，下午開議前，副市長黃珊珊率隊赴議會國民黨團，報告今年度追加減預算案，有關北市防疫、紓困及振興等業務，...

莫德納短缺「混打高端」解套？陳時中：專家討論決議中

國內莫德納疫苗短缺，目前包含長輩、高風險等造冊人員已經施打第一劑莫德納期滿，且已經滿十周，但卻遲遲等不到。目前由台大感染...

猜蔡政府原本全民2劑高端 柯文哲：死800人政權也不保了

台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪今天播出，他說，政府疫苗採購完全沒有計畫，但為什麼沒規畫？也許本來就沒打算要買，全力目...

校園BNT殘劑優先給誰接種？ 北市訂定4大原則

台北市校園接種BNT疫苗22日將開打，台北市副市長蔡炳坤表示，北市針對BNT校園殘劑處理訂定4大原則，簡單講6個字「先學...

近期不只莫德納疫苗要來？ 陳時中：其他的都會來

9月中將迎來第2劑莫德納疫苗接種潮，但遲遲不見疫苗抵台。指揮中心指揮官陳時中今天透露，根據排程，最近不只有莫德納疫苗要來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。