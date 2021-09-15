莫德納短缺「混打高端」解套？陳時中：專家討論決議中

國內莫德納疫苗短缺，目前包含長輩、高風險等造冊人員已經施打第一劑莫德納期滿，且已經滿十周，但卻遲遲等不到。目前由台大感染科醫師謝思民主持，莫德納疫苗可混打高端疫苗等臨床實驗，若經過審核通過，可望於下周收案，作為疫苗短缺等解方。指揮中心指揮官陳時中指出，目前相關的實驗正在進行，需要看結果及專家討論才能決定施打方式。

至於目前由莫得納混打高端的計畫中，目前抗體檢測標準該如何制訂。陳時中指出，抗體效價等標準是由研究單位根據學術探討的需要去訂的，除提供更多本土資料外，也需要經過審定。至於未來mRNA混打蛋白質相關疫苗的可能性，仍需要看疫苗效果互相比較，且由專家審議及建議提供給政策參考。

陳時中指出，目前國內高端疫苗的產量會持續依照合約進行跟提供。

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