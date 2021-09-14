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BNT接種意願高 下周管制有望放寬

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

新北幼兒園案再增兩例，但指揮中心認為目前疫情已在控制中，20日後有望再放寬防疫管制，日本也於同日五度宣布捐贈 AZ 疫苗給台灣。同日全台各級學校也開始回收學生接種BNT疫苗的意願書，指揮中心指揮官陳時中提到，「學生接種 BNT 的意願非常高」；他也說，「只要再有貨到就會給接種莫德納者第二劑。」

20 日後有望再放寬

陳時中說，14 日新增的 2 例本土個案中，為幼兒園案接觸者、正在居家隔離中的未滿 5 歲的女幼兒園學童，與其 30 多歲的父親，且為同住家人，在 9 月 6 日就已匡列為居家隔離對象。至今幼兒園案共計 32 名確診者，分布於雙北與桃園地區，且日前確診的台北裝修工，也已確認感染序列相同的 Delta 變種病毒。

至於有新北市里長希望，新北市幼兒園案能比照同樣是 Delta 變種病毒造成的屏東果農案，擴大施打疫苗，不要只限於發生跨樓層感染的社區大樓 A、B 棟。

歡迎放寬管制建議

對此，陳時中回應，果農案在計程車載客與相關群聚方面，都遠比幼兒園案發散，所以當初有疫苗擴大施打的計畫，但幼兒園案已集中隔離，且周遭檢疫過、沒有往外擴張的跡象，「疫情在控制中，逐步放寬都在做」，9 月 20 日以後有機會再做放鬆，目前沒有加嚴的準備，各團體也可向主管單位提出管制放寬建議。

至於校園疫苗接種方面，陳時中說，學生接種 BNT 的意願非常高，而有些學生可能因為各種因素不在籍，也可上網登記，「只要符合資格都應該打得到」。另外目前仍有 300 多萬人苦等不到第二劑莫德納疫苗，兩劑間隔恐已超過 10 週，陳時中僅表示，「等有貨了就會打。」

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