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靠第一線摸索接種規則？醫護狂怨「鳥事一堆」：政策沒想清楚就公開

聯合新聞網 / 綜合報導
「宇美町式」接種法。示意圖／記者陳俊智攝影
「宇美町式」接種法。示意圖／記者陳俊智攝影

新冠疫情持續威脅，國內趕緊加快疫苗接種速度，但隨著施打年齡層逐漸放寬，民眾遇到的接種疑問也愈多。然而，不只一般民眾，一名站在第一線的醫護人員就在網上貼出長文，抱怨「打疫苗遇到的所有鳥事」，道出滿腹的無奈。

這名網友在PTT八卦版以「打疫苗遇到的所有鳥事」為題發文，開頭直批「大家都著急想打疫苗沒有任何錯，但情緒發洩的對口往往都是我們第一線的服務人員」，需要事前詳讀接種須知、了解疫苗特性才能好好向民眾說明打完疫苗後的注意事項；此外，大家口中不斷稱讚的「宇美町式注射法」其實對醫護人員來說，都會造成腰、背部及手部等非常大的工作傷害。

他也提到，遇到最難過的莫過於「宣布開放殘劑預約時，（醫護人員）被質疑不公開透明、黑箱作業，甚至被打來詢問的電話『飆罵國罵』，也只能安慰自己那只是『口頭禪』」。

他坦言，許多民眾不清楚接種規則，卻反過來責備醫護人員，甚至我自己對疫苗接種平台有疑問，打客服電話還直接『嘟嘟嘟』（指無人接聽），部長信箱已受理但沒處理也已經2個月了。他也忍不住批評，「很多事情都是我們自己去摸索才知道現在的遊戲規則，上對下的不透明，隨時出爾反爾，政策都沒有想清楚就公開」，造成了很多麻煩。

文末，他也道出作為醫護第一線人員的心聲， 「我也想要很多人都打到疫苗，如此生活才能有回歸正軌的可能，（醫護）才不會隨時隨地要被抓去疫情熱區支援，但可不可以在宣洩自己的情緒的當下，不要這麼自私」。

貼文曝光後引起許多網友關注，大家紛紛留言安慰，「辛苦了」、「原po辛苦了，雖然有不理性的民眾，但大多數人都是很感謝你們的」、「拍拍～辛苦了！雖然幫不上忙，但真心謝謝有你們在，希望大家能多多體諒第一線人員的辛勞與無奈」、「真可憐，背政府的鍋，但是民眾也很可憐，你心中的怨氣也是抱怨給在場的各位了」。

PTT 疫苗 醫護人員 殘劑

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