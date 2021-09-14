打AZ狂吞5顆止痛藥仍止不住 女醫揭2大錯誤
台灣截止目前為止，疫苗累計接種已逾1,200萬劑。其中施打AZ(AstraZeneca)疫苗的為最大宗，迄今已接種逾796萬劑。關於為避免疫苗施打後的副作用而被熱議的止痛藥，醫師許書華在節目中提醒民眾，止痛藥必須使用得當才能發揮效果，否則非但不能止痛，恐怕還因此傷了身體不自知。
一名女子反映施打AZ疫苗第一劑後，連續吃了5顆普拿疼卻仍止不住。家醫科醫師許書華認為，可能是這兩大關鍵環節出錯，才導致止痛無效。站在第一線為民眾施打疫苗的她，呼籲大家施打疫苗如何正確使用普拿疼等止痛藥的服用方式。
許書華醫師於節目《家有許事》表示，止痛藥不必在接種前服用，而是要把握最佳黃金時期：施打後一小時內服用，才能收到最好的效果；一旦副作用開始出現再服止痛藥，藥效會由原來的八成降至三成。
因施打疫苗服用止痛藥，在劑量和服用間隔上也需注意，才能正確使用藥量。止痛藥可間隔約8小時服用1至2顆、24小時內請勿超過六顆，才不會傷身。
以325毫克的普拿疼為例，1次服用1至2顆，每4至6小時服用1次，最大安全的一日劑量為8顆，在24小時內請勿超過12顆（約3900毫克）。若是500毫克劑量的普拿疼，1次可服用1至2顆，每4至6小時服用1次，最大的安全日劑量為6顆，24小時內勿超過8顆（約4000毫克）。650毫克的1次可服用1或2顆，每8小時服用1次，最大安全日劑量為4顆，24小時內不要超過6顆（3900毫克）。
許書華並解釋止痛藥的「3B」：第一，By the ladder （階梯式給予），服用止痛藥時劑量要從輕到重。第二，By the mouth（口服方式），若可口服，盡量口服。第三，By the clock （按時服用），不要痛了才服用，要按時服用，對整體止痛品質比較好。
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