監測疫苗副作用 「格林巴利症候群」未高於背景值

指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎今天表示，目前監測國內接種COVID-19疫苗後不良事件發生率，神經病變「格林巴利症候群」的發生率，未高於健保背景值。

中央流行疫情指揮中心統計，9月11至12日全台有14萬7418人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。截至目前疫苗人口涵蓋率達48.68%，劑次人口比為每百人口53.14劑。

疫苗接種作業持續，但疫苗接種後不良事件與副作用也受關注。日前歐盟藥品管理局（EMA）將格林巴利症候群（GBS）列入阿斯特捷利康（AZ）疫苗可能產生的極罕見副作用。

指揮中心日前統計，國內有10例疫苗接種後出現GBS的個案，分別是9例接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗與1例莫德納（Moderna）疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天在疫情記者會上說明，歐盟是要提醒加強監測GBS，目前尚無數據明顯顯示，接種COVID-19疫苗會增加GBS的發生率。

李秉穎說，台灣也持續追蹤各種COVID-19疫苗接種後可能嚴重或受關注的不良事件發生率，GBS也是監測項目之一。

李秉穎標示，根據監測結果，並以全民健保資料庫做為背景值比較，目前為止並未發現疫苗接種後出現GBS的發生率比背景值更高的警訊。

指揮中心發言人莊人祥提到，11至12日共接獲71件疫苗接種後不良事件通報，其中包含2例疫苗接種後死亡，分別接種AZ與莫德納疫苗。

媒體提問，高端疫苗接種後死亡通報案件，莊人祥表示，截至目前有12例高端疫苗接種後死亡，但僅是時序性關係，是否有因果關係仍待研判。

針對1名台中40多歲男子接種高端疫苗後死亡，莊人祥說明，此個案為上週就通報個案，有高血壓、糖尿病與甲狀腺機能亢進病史。

莊人祥說，這名男子8月24日接種高端疫苗，接種後出現心臟不適症狀，之後4度掛急診，胸部X光顯示有肺浸潤，心電圖則顯示竇性心搏過速，點滴注射後返家，期間照常上班，9月5日並無異狀，隔天被發現叫不醒已死亡，已採司法相驗解剖釐清死因。

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