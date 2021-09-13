不符合接種疫苗資格？ 她曝「1招」超有用：全家人一天內打到
接種疫苗資格逐步開放，但受到意願登記排序影響，不少事後更改選項的民眾，還得繼續排隊，短期內難以預約接種。對此，有網友分享，自己和家人均未在指揮中心劃分的期限內勾選，卻都已順利打到疫苗，引發熱議。
國內目前進行第八輪AZ疫苗施打，開放對象包含符合接種第二劑資格者，以及7月19日前有登記意願的18至22歲族群，而第九輪將施打BNT和高端第二劑，因此，若為7月19日後才改變心意、登記AZ選項的民眾，暫時無法預約施打。
不過，一名來自台南的女性網友在PTT發文透露，自己就是未在7月19日前勾選AZ的人，雖然無法在這輪被分配進接種對象，但她和家人分批打電話到診所預約殘劑，大約排了6間後，這兩天陸續接到殘劑通知，全家人在短短一天內通通接種完畢。
原PO表示，自己並沒有特殊管道，唯一的做法就是一間間打電話詢問；至於全家都能幸運打到殘劑的原因，她也猜測和不少人都已經選擇接種國產疫苗有關，才讓AZ殘劑比過去好排不少。
文章曝光後，網友紛紛回應「想打AZ的都打完了吧」、「可能很多人去等BNT了」、「想快一點本來就是自己積極預約殘劑」、「下禮拜肯定超多殘劑，因為18到22會放棄AZ」；但也有人表示和地區有關，直呼「北部約殘劑需網路登記，大多10秒就秒殺」、「人在北部，預約一個多月了還是沒輪到」。
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