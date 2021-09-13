快訊

避免黨內互打！張亞中送考紀會 明天政見會暫停

板橋期交所爆2人確診 新北衛生局將調查是否疫調不實

不符合接種疫苗資格？ 她曝「1招」超有用：全家人一天內打到

聯合新聞網 / 綜合報導
國內目前正進行第八輪AZ疫苗施打。示意圖／聯合報系資料照
國內目前正進行第八輪AZ疫苗施打。示意圖／聯合報系資料照

接種疫苗資格逐步開放，但受到意願登記排序影響，不少事後更改選項的民眾，還得繼續排隊，短期內難以預約接種。對此，有網友分享，自己和家人均未在指揮中心劃分的期限內勾選，卻都已順利打到疫苗，引發熱議。

國內目前進行第八輪AZ疫苗施打，開放對象包含符合接種第二劑資格者，以及7月19日前有登記意願的18至22歲族群，而第九輪將施打BNT和高端第二劑，因此，若為7月19日後才改變心意、登記AZ選項的民眾，暫時無法預約施打。

不過，一名來自台南的女性網友在PTT發文透露，自己就是未在7月19日前勾選AZ的人，雖然無法在這輪被分配進接種對象，但她和家人分批打電話到診所預約殘劑，大約排了6間後，這兩天陸續接到殘劑通知，全家人在短短一天內通通接種完畢。

原PO表示，自己並沒有特殊管道，唯一的做法就是一間間打電話詢問；至於全家都能幸運打到殘劑的原因，她也猜測和不少人都已經選擇接種國產疫苗有關，才讓AZ殘劑比過去好排不少。

文章曝光後，網友紛紛回應「想打AZ的都打完了吧」、「可能很多人去等BNT了」、「想快一點本來就是自己積極預約殘劑」、「下禮拜肯定超多殘劑，因為18到22會放棄AZ」；但也有人表示和地區有關，直呼「北部約殘劑需網路登記，大多10秒就秒殺」、「人在北部，預約一個多月了還是沒輪到」。

新冠疫苗

延伸閱讀

北台疫情連爆 醫籲「先升級才安全」：繼續累積會炸開

「還在吵打不到疫苗」從AZ、莫德納不好到嫌高端 醫發文勸世網讚爆

影／打疫苗燒到38度 男靈感浮現譜出「溫度計嗶嗶電音曲」

想打AZ、BNT、高端？ 一張表看最新施打資格與時間表

相關新聞

提高疫苗覆蓋第一劑還第二劑？ 李秉穎：兩者差別不大

針對疫苗接種政策，國內專家建議，高風險族群需拉高第二劑接種，而指揮中心則傾向提高一劑疫苗覆蓋率。ACIP召集人李秉穎今認...

影／38議員連署台中自購疫苗 盧秀燕：市府買單全國用嗎？

台中市議會這次定期會二、三讀會通過，建議台中市政府籌措至少30億元預算自購國際認證疫苗，供台中市民全面打第一劑，增加防護...

北市第8期AZ預約踴躍 15日開打還缺1.5萬劑疫苗

第八期AZ疫苗預約已於昨日中午12時截止，台北市副市長蔡炳坤今在防疫記者會上表示，預約者設籍北市占7成、外縣市佔3成，此...

不符合接種疫苗資格？ 她曝「1招」超有用：全家人一天內打到

接種疫苗資格逐步開放，但受到意願登記排序影響，不少事後更改選項的民眾，還得繼續排隊，短期內難以預約接種。對此，有網友分享，自己和家人均未在指揮中心劃分的期限內勾選，卻都已順利打到疫苗，引發熱議。

板橋某社區專案施打 里民緊張盼比照：只剩高端也願打

新北板橋某社區爆發群聚，指揮中心決議專案計畫，讓社區民眾在一樓大廳就能接種，不過當地里長指出，周圍好幾個里的大區域民眾也...

【重磅快評】超低覆蓋率 陳時中如何編出人性化指引？

近日疫情稍趨平穩，行政院長蘇貞昌稍早召開擴大防疫會議，指示指揮中心適度鬆綁相關指引規範；只是，陳時中今天回應中研院院士賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。