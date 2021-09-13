想打AZ、BNT、高端？ 一張表看最新施打資格與時間表

各廠牌疫苗陸續到貨，目前施打至第八輪AZ疫苗，統計至10日為止，接種劑次逾1230萬人，人口涵蓋率為47.99％，而第九輪將開放施打BNT及高端疫苗。以下統整國內當前各牌疫苗庫存量、施打資格、預約及施打時間等資訊，提供民眾掌握接種現況。

包含政府採購及各方捐贈，我國目前共計到貨1531.85萬劑疫苗，其中AZ疫苗剩約75.7萬劑，加上最新一批到貨封緘完成後，則尚有120多萬劑；高端剩餘約16.8萬劑；莫德納剩約25.2萬劑，且近期恐暫無新貨；尚未開打的BNT則有184萬劑存貨。

接種規劃方面，於9月15日開始進行的第八輪AZ開放兩類對象，為9月10日前符合第二劑資格者，以及7月19日前登記意願的18至22歲族群，共有71萬992人完成預約，指揮中心日前也宣布加開接種站，希望民眾就近施打。

而第九輪將開打BNT、高端疫苗，其中，BNT優先安排給12至17歲學生校內造冊施打後，第九輪也開放給18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類，接種時程為9月25日至10月2日；高端可施打對象則為9月28日前接種間隔滿4周、符合施打第二劑者，接種時程為9月30日至10月2日。

指揮中心說明，第九輪開放預約時間為9月20日上午10時至9月22日中午12時，此外，12至17歲不在校施打與不在籍學生，可於9月14日上午10點，前往疫苗預約平台意願登記。

第八輪、第九輪疫苗施打規劃。圖／聯合新聞網

第九輪BNT、高端疫苗施打資格及相關時程：

▌BNT 接種資格：18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類，不在校施打和不在籍學生，可於14日加選意願 預約日期：9/20 10:00 至 9/22 12:00 施打日期：9/25 至 10/2

▌高端 接種資格：9月28日前符合接種間隔滿4周、符合施打第二劑者 預約日期：9/20 10:00 至 9/22 12:00 施打日期：9/30 至 10/2

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