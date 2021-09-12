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苦等不到莫德納 醫籲開放民眾混打AZ加莫德納

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
已打過第一劑莫德納疫苗的國人苦等不到第二劑，還擔心第一劑疫苗的保護力不足。大台中醫師公會理事長魏重耀今呼籲，政府應開放讓民眾混打AZ加莫德納。圖／魏重耀提供
已打過第一劑莫德納疫苗的國人苦等不到第二劑，還擔心第一劑疫苗的保護力不足。大台中醫師公會理事長魏重耀今呼籲，政府應開放讓民眾混打AZ加莫德納。圖／魏重耀提供

已打過第一劑莫德納疫苗的國人苦等不到第二劑，還擔心第一劑疫苗的保護力不足。大台中醫師公會理事長魏重耀今呼籲，政府應開放讓民眾混打AZ加莫德納，因為這是目前國際10多種尖頂期刊共同的研究結果，且效力比打兩針AZ要高出10到100倍，而且開放後不僅能讓第一劑想打莫德納的人改打AZ，有效疏解莫德納荒，還可以增加民眾的護護力，並盡早補上防疫空窗。

魏重耀說，丹麥疫情能順利解封，和民眾混打AZ加莫德納有關，加拿大也宣布，第一劑打了AZ疫苗的人，可以選擇第2劑要打那個廠牌。歐洲國家芬蘭也同意年齡小於65歲，第2劑可以選擇其他廠牌；法國則是55歲以下者，第2劑保證可打輝瑞或莫德納等mRNA疫苗。

他說，在雙北產生疫情下，但莫德納又遲遲不來，以及AZ取得相對容易下，政府應採取積極作為，在醫護人員已獲准可以混打AZ加莫德納後，也應盡速同意讓民眾可以這麼做。

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