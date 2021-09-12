快訊

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

新北近百萬人打不到莫德納 市府只能空等

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市有超過90萬人等不到莫德納疫苗，市長侯友宜鼓勵還沒接種第1劑的民眾時間一到就去施打。圖／新北新聞局提供
新北市有超過90萬人等不到莫德納疫苗，市長侯友宜鼓勵還沒接種第1劑的民眾時間一到就去施打。圖／新北新聞局提供

新北市有超過90萬人正等莫德納首劑或第2劑施打，但目前沒有任何下文，連第9輪疫苗施打也只打BNT跟高端。衛生局長陳潤秋表示，希望莫德納進來後能盡快安排施打；市長侯友宜則鼓勵還沒打的民眾在時間一到就先打，提高疫苗覆蓋率。

陳潤秋指出，新北市約有61萬人非莫德納不打，另外截至7月3日，已經有31萬名長輩打完首劑莫德納在等第2劑，希望有莫德納進來後盡速安排施打。

侯友宜認為，疫情要用嚴謹態度看待，現在有疫苗陸續下來，鼓勵大家時間一到就去打疫苗，大幅提升疫苗覆蓋率，市府也會隨著疫情走向去控制未來發展。

新冠疫苗 莫德納疫苗 新北

延伸閱讀

北北基同步宣布停班課 侯友宜：3方昨晚達成共識

隔離者的苦他都懂 侯友宜承諾盡力照顧

璨樹颱風來襲 侯友宜：停班停課應停止外送

籲警消防颱不忘防疫！ 侯友宜心疼員警之前因執勤染疫

相關新聞

BNT接種同意書明回收 施打利弊看這邊

今年夏天全台學子歷經「史上最長暑假」，如不想繼續遠距教學，開學防疫必須做好。指揮中心規劃，校園接種BNT疫苗，12至17...

第八輪AZ疫苗預約截止 共71萬多人預約

我國自3月22日起開始施打新冠肺炎疫苗，目前總計已接種1243萬9755劑，人口涵蓋率達48.48％、劑次人口比為每百人...

QA整理包／疫苗只打1劑有用嗎？ 關於Delta變異株必須知道的5件事

過去一周Delta變異株確診人數慢慢爬升，社區疫情蠢蠢欲動，大多數65歲以上長者僅接種一劑疫苗…

新北近百萬人打不到莫德納 市府只能空等

新北市有超過90萬人正等莫德納首劑或第2劑施打，但目前沒有任何下文，連第9輪疫苗施打也只打BNT跟高端。衛生局長陳潤秋表...

國產手臂如今覺得「很嘔」 他無奈打高端被笑三次

中央流行疫情指揮中心昨公布，第9輪提供第1劑BNT疫苗，及第2劑高端疫苗。這個消息對於高端開打首日，即獻出手臂接種的25...

第9輪預約 接種BNT、高端

指揮中心公布，即將上場的第八輪疫苗接種將增加施打站，預約登記至今天中午十二時截止，第九輪公費疫苗則由ＢＮＴ、高端疫苗登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。