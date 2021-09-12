新北近百萬人打不到莫德納 市府只能空等
新北市有超過90萬人正等莫德納首劑或第2劑施打，但目前沒有任何下文，連第9輪疫苗施打也只打BNT跟高端。衛生局長陳潤秋表示，希望莫德納進來後能盡快安排施打；市長侯友宜則鼓勵還沒打的民眾在時間一到就先打，提高疫苗覆蓋率。
陳潤秋指出，新北市約有61萬人非莫德納不打，另外截至7月3日，已經有31萬名長輩打完首劑莫德納在等第2劑，希望有莫德納進來後盡速安排施打。
侯友宜認為，疫情要用嚴謹態度看待，現在有疫苗陸續下來，鼓勵大家時間一到就去打疫苗，大幅提升疫苗覆蓋率，市府也會隨著疫情走向去控制未來發展。
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