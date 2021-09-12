第八輪AZ疫苗預約截止 共71萬多人預約

我國自3月22日起開始施打新冠肺炎疫苗，目前總計已接種1243萬9755劑，人口涵蓋率達48.48％、劑次人口比為每百人53.04劑。而第八輪AZ疫苗預約至今天中午12時截止，符合預約資格者共113萬5451人，指揮中心公布完成預約共71萬992人，占六成二。

第八輪開放兩類對象，包含「9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑」，符合資格有78.5萬人；7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，預約接種第一劑，符合資格有35萬人。

施打日為9月15日至23日，指揮中心昨天也宣布加開接種站，希望民眾可就近接種。而第二劑接種除上網預約外，因應數位落差，也可由地方造冊施打。

不過針對已完成預約的71萬992人有多少人是預約第一劑、多少人預約第二劑，指揮中心則表示，無法分開統計此數據。

另外，第九輪將提供BNT跟高端疫苗，BNT第一劑優先接種18至22歲民眾，高端則是提供9月28日前符合第二劑滿4周民眾接種第二劑，意願登記時間至9月17日中午12時。目前有意願接種BNT疫苗者共355萬9408人，其中非BNT不打者有26萬2957人。 第八輪疫苗接種共71萬992人完成預約。本報資料照片

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