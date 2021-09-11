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不同年齡打不同疫苗 柯文哲：因人家施捨什麼就打什麼

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
打過莫德納的現在恐成「疫苗孤兒」，對於打過莫德納可否混打BNT，指揮中心表示有討論這個可能性。 路透
打過莫德納的現在恐成「疫苗孤兒」，對於打過莫德納可否混打BNT，指揮中心表示有討論這個可能性。 路透

目前台灣一直有進新的疫苗，但打過莫德納的現在恐成「疫苗孤兒」，對於打過莫德納可否混打BNT，指揮中心也有說，有討論這個可能性。對此，台北市長柯文哲今在防疫記者會中指出，其實台灣今天有一很大的問題，為什麼不同的年齡打的疫苗不一樣，75歲以上打AZ，65歲到70 打莫德納，根本也沒有什麼科學根據，「我知道為什麼，就是有什麼打什麼，人家施捨我們什麼就打什麼。」

柯文哲說，他對疫苗實在是不想抱怨太多，就是雜亂無章，完全沒有計畫，之前已經講過，如果是很窮的國家，兩劑都打AZ，因為最便宜，儲存標準只要2至8度C，英國的發明人還放棄專利，這疫苗是2塊美金，就可以在市面上賣，儲存條件最簡單。

柯文哲說，「如果說我們是個窮的國家，這兩劑就打AZ」，如果不是很窮，但是也不想花那麼多錢，就第一次打AZ 、第二次BNT或是莫德納。如果像像日本，AZ都買了，後來覺得要品質高一點，AZ都不打，全部都打莫德納或打BNT。

柯文哲指出，他現在也不想駡了，反正疫苗來，幫中央打完就是了，自己就看著辦，中央多少疫苗給台北市，北市就認真打完，只能做到這樣。

新冠疫苗 柯文哲

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