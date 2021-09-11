疫苗接種32.5萬劑創單日次高 涵蓋率逼近48%

根據指揮中心最新統計，昨天共接種32萬5041劑COVID-19疫苗，涵蓋率47.99%、劑次人口比52.41%，創單日次高；另因莫德納疫苗遲未到貨，指揮中心將研議混打BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天國內適逢週五，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種狀況比較踴躍，共接種32萬5041劑，僅次於7月26日的33萬劑。

陳時中說，截至目前，全國累計接種1230萬1555劑COVID-19疫苗，疫苗涵蓋率47.99%、劑次人口比52.41%。

在不良反應事件方面，昨天新增32件非嚴重不良事件、25件其他疑似嚴重不良事件，另有4件死亡；死亡個案有3例接種莫德納疫苗、1例接種高端疫苗。

另外，有媒體報導指出，一名48歲女性醫療人員6月初接種AZ疫苗後，8月中混打莫德納疫苗，打完幾天後出現急性虹彩炎。指揮中心發言人莊人祥表示，目前沒有收到通報，會再了解。

日前許多長輩接種莫德納疫苗，眼看接種間隔即將屆滿，但遲遲等不到莫德納疫苗抵台，第2劑能否改打BNT疫苗，引發關注。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下的COVID-19疫苗工作小組今天上午曾初步討論兩種mRNA疫苗混打可行性。

張上淳說，目前莫德納混打BNT疫苗還沒有相關科學證據，國際間僅加拿大允許，歐盟及許多國家則是以非正式規範的方式開放混打，將持續參考外國規定，也會根據疫苗供應、國內疫情狀況，由ACIP委員提供指揮中心建議。

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