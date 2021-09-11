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「還在吵打不到疫苗」從AZ、莫德納不好到嫌高端 醫發文勸世網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
台中市第七輪打AZ疫苗，吸引年輕人搶打。僅示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影
台中市第七輪打AZ疫苗，吸引年輕人搶打。僅示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影

Delta病毒來勢洶洶，從桃園機師、新北幼兒園到板橋社區大樓，延燒北市裝修夫妻染疫，一連出現多起群聚案，專家認為，病毒一直在變異，可能早就潛藏隱形傳播鍊，除了防疫管控外，最後還是要靠疫苗。對此ICU名醫陳志金直言，有人在抱怨都沒有疫苗可以打，但其實已經很多輪預約，從AZ不要、莫德納不好、高端不相信，到BNT說沒有自己，現在才來吵說「沒得打」。

Delta變異株疫情升溫，突破性感染更是催動疫苗打氣，昨天(10日)開放第八輪AZ疫苗預約，截至昨天傍晚五時，有六十一萬多人預約成功，昨天預計接種第一劑和第二劑的民眾同時湧入平台，系統一度不堪負荷，最後預約「秒殺滿額」。

陳志金在臉書表示，網路上有民眾在抱怨，「都沒有疫苗可以打」、「政府太爛了，都不多買一些疫苗」，他直言都預約這麼多次了，年齡也開放很廣，種類也變多，「AZ你不要、莫德納你說不好、高端你不相信、BNT你說為什麼沒有我？」，有人就是這樣，結果現在才來吵「我為什麼沒得打？」。

陳志金也指出，當你發現那些叫你不要打的名嘴政客，都悄悄的打完了，當你發現好像疫情快要燒過來了，才發現自己原來錯過那麼多次，都是成年人了，要學會為自己的決定負責，好好把握，下次不要再錯過了，也記得在等待的時候不要忘記帶好口罩、少出門、少噴口水。

不少人也贊同論點，「不是沒疫苗，是挑疫苗」、「疫苗接種是自主選擇，自己想挑，就乖乖等吧」、「疫苗孤兒（X）疫苗奧客（O）」、「說得超好的！都在等莫粉的很多啊」、「說得太中肯了」、「真的很多人挑三揀四、嫌東嫌西的」、「非常贊同，疫苗沒有什麼最好的，每種疫苗都有缺點，有的就是最好的」。

不過也有人認為「我老婆第九類，榮總醫生說不能打AZ，然後疫苗一直被插隊，不是挑，是沒有特權」、「醫生，很多長輩，莫德納第二劑真的不知道在哪裏？」、「事實是台灣國際認證的疫苗到貨嚴重不足的問題，不是要怪人民選擇疫苗錯誤的問題」、「錯了，要打什麼疫苗，要挑什麼疫苗，是人民的基本就醫人權，就像看病可以選擇醫學中心或診所一樣」。

新冠疫苗

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