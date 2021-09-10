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第八輪AZ疫苗已有61萬人預約 錯過截止日「65歲由地方施打」

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
第八輪預約AZ疫苗，截至晚間五點，已有61萬4882人預約接種，占五成四。 報系資料照／記者簡慧珍攝影
第八輪預約AZ疫苗，截至晚間五點，已有61萬4882人預約接種，占五成四。 報系資料照／記者簡慧珍攝影

國內今日起開放第八輪AZ疫苗進行預約接種，對象包含準備施打第二劑AZ的民眾及準備施打第一劑AZ的18歲至22歲族群，共約113萬人符合資格者，截至晚間五點，已有61萬4882人預約接種，占五成四。然而因65歲以上長者採「雙軌制」進行，有長輩憂心打不到疫苗，與其等地方造冊後代為預約，改自行上網預約接種，未料上午系統當機。

有民眾質疑一劑、二劑擠在一起預約，讓系統不堪負荷。指揮中心指揮官陳時中表示，上午平台剛開放時會當機，是因為公司關貿於凌晨12時才完成上線前置作業，加上系統名單更替，才導致當機，但不久後已排除障礙。另外有新北民眾反映，想預約接種的地點已經額滿，被迫要到北市接種，陳時中指出，各縣市按照意願登記安排疫苗數量，應該會在同縣市接種，但未必會就近在附近診所施打到。

至於採「雙軌制」讓想施打二劑的長輩遲疑到底要不要上網預約。發言人莊人祥指出，目前施打第一劑AZ疫苗滿十周的長輩，可以自行上網預約接種，直到9月12日12時該輪預約接種結束後，地方政府會針對尚未預約65歲民眾代為預約及安排施打，並在疫苗9月15日開打前安排施打地點、時間等，屆時上傳的人數統計相加後，才會是第八輪所有施打人數。

長輩猶豫該自行預約接種或坐等地方統一安排接種，憂心距離較遠或時間無法控制。莊人祥表示，要由各縣市地方自行安排施打量能及接種地點，也可能會開設服務站進行施打，民眾可在施打期間或指定時間前往接種。另外針對部分長輩接種第一劑莫德納已滿十周者，也會比較第八輪採「雙軌制」進行預約接種，預計9月17日陸續有多人期滿，會視疫苗到貨情況安排施打。

目前第八輪施打日為9月15日至23日，共有這兩類族群符合施打資格，其中施打第一劑AZ滿十周者，有78萬5239人符合施打資格，可於第八輪施打第二劑疫苗。另外還有18至22歲民眾，則有35萬0212人可預約接種第一劑疫苗。該輪年輕族群預約率攀升，陳時中指出，因這些族群過去未能輪到疫苗施打，但面對本波疫情也有接種的需求。

新冠疫苗 AZ疫苗

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