快訊

餐廳剉咧等？北市是否禁止內用 柯文哲回應了

COVID-19疫苗單日打逾29萬 劑次人口比突破50%

中央社 / 台北10日電

國內COVID-19疫情升溫，民眾接種疫苗意願增加，指揮中心指揮官陳時中今天下午公布最新疫苗施打數據，9日接種逾29萬劑，劑次人口比突破50%大關，接種人口涵蓋率達46.62%。

據中央流行疫情指揮中心統計，9月9日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種29萬5212劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種28萬6615劑，莫德納（Moderna）疫苗接種2020劑，高端疫苗接種6577劑。

截至目前為止，累計接種1196萬1678劑，AZ疫苗接種 748萬9321劑，莫德納疫苗接種377萬1914劑，高端疫苗接種70萬443劑。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率為46.62%，劑次人口比50.96（劑/每百人）。

近期陸續都有COVID-19疫苗到貨，陳時中今天下午在記者會中表示，加上今天到貨的45.8萬劑自購AZ疫苗，目前國內AZ疫苗約有131萬劑、BNT疫苗則大概有185萬劑、高端疫苗還有約10萬劑，但莫德納現階段都在醫院只剩零星數量。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天公布例行國內最新境外移入病毒基因定序，本週新增13例Delta變種病毒（最早在印度發現）及1例Alpha變種病毒（最早在英國發現），其中包含國內首例混打AZ及莫德納疫苗後，仍感染Delta的境外移入病例。

新冠疫苗 COVID-19

延伸閱讀

長榮機師案接觸者二採陰性 陳時中：可算控制住了

幼兒園是全新序列！國內三大Delta群聚案定序全不同

第八輪AZ今早開放預約 高端增1死接種14天後死亡

基層診所籲別幫機組員看病 陳時中譴責：這樣不對

相關新聞

第八批AZ疫苗運抵桃機 將進行後續檢驗封緘作業

第八批AZ疫苗15:38由華航CI-834航班運抵桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心下午表示，約有45.8萬劑，該班機降...

年輕人打高端暴增！台中1天近1500人接種創紀錄

嚴防Delta變異株，年輕人打國產高端疫苗意願變高。台中市衛生局統計，高端疫苗在唐鳳疫苗預約平台第六輪結束後，從8月29...

疫苗第八輪今開放預約 新北：預約高達100％

今天開放第八輪疫苗預約登記，新北市長侯友宜表示，新北施打疫苗採取雙軌制度，75歲以上長輩按照上次施打模式「分區、分里、分...

新北不良通報+3 42歲男打高端5天後昏倒送醫不治

新北今接獲3例疫苗施打後的不良事件通報，高端、莫德納、AZ各1例。新北衛生局指出，目前新北累積通報142例，分別為AZ1...

第八輪AZ今早開放預約 高端增1死接種14天後死亡

第八輪AZ疫苗今天上午10時起開放預約，時間至9月12日中午12時截止，對象為9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10周...

影／AZ今開打 莫德納長輩擠爆里辦公室急問：我們呢？

AZ疫苗今開打第二劑，台中市不少第一劑接種莫德納的長輩急著詢問，「我們甚麼時候打？」、「有莫德納嗎？」社皮里長涂力旋直言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。