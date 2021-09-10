COVID-19疫苗單日打逾29萬 劑次人口比突破50%

國內COVID-19疫情升溫，民眾接種疫苗意願增加，指揮中心指揮官陳時中今天下午公布最新疫苗施打數據，9日接種逾29萬劑，劑次人口比突破50%大關，接種人口涵蓋率達46.62%。

據中央流行疫情指揮中心統計，9月9日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種29萬5212劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種28萬6615劑，莫德納（Moderna）疫苗接種2020劑，高端疫苗接種6577劑。

截至目前為止，累計接種1196萬1678劑，AZ疫苗接種 748萬9321劑，莫德納疫苗接種377萬1914劑，高端疫苗接種70萬443劑。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率為46.62%，劑次人口比50.96（劑/每百人）。

近期陸續都有COVID-19疫苗到貨，陳時中今天下午在記者會中表示，加上今天到貨的45.8萬劑自購AZ疫苗，目前國內AZ疫苗約有131萬劑、BNT疫苗則大概有185萬劑、高端疫苗還有約10萬劑，但莫德納現階段都在醫院只剩零星數量。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天公布例行國內最新境外移入病毒基因定序，本週新增13例Delta變種病毒（最早在印度發現）及1例Alpha變種病毒（最早在英國發現），其中包含國內首例混打AZ及莫德納疫苗後，仍感染Delta的境外移入病例。

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