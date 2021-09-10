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45.8萬劑自購AZ疫苗運抵桃機 效期到12月31日

中央社 / 桃園機場10日電

中央流行疫情指揮中心訂購的45.8萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天下午3時37分運抵桃園國際機場，效期到12月31日。

指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑疫苗供應合約，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑及這次提供第8批45.8萬劑。

新冠疫苗 AZ疫苗

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