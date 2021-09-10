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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

第八輪AZ今早開放預約 高端增1死接種14天後死亡

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

第八輪AZ疫苗今天上午10時起開放預約，時間至9月12日中午12時截止，對象為9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10周以上民眾，可接種第二劑，以及7月19日前已意願登記選擇AZ，且年齡滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。施打日為9月15日至23日。

指揮中心指揮官陳時中說，目前各廠牌疫苗存貨量，AZ疫苗目前有87萬，加上今天到貨45.8萬的AZ，共約131萬劑。而BNT前後共有93萬劑及91萬到貨，約185萬劑。高端先前到貨80萬劑，已施打70萬劑，現在剩餘10萬劑。莫德納疫苗，則是在各醫院剩下零星數量。

新增施打疫苗不良事件，發言人莊人祥表示，昨天新增64件疫苗不良事件，包括33件非嚴重不良事件，4件死亡案件，27件其他嚴重不良事件。4件死亡案例中，3例是接種AZ疫苗，年齡介於79至94歲之間，接種後11至83天發生，同期間有新增1例高端疫苗發生死亡85歲，接種後14天發生。

外界關心，BNT優先施打年輕族後，殘劑是否開放一般民眾預約？陳時中表示，有殘劑當然可以給，給符合資格者使用。至於是否協助長者預約莫德納第二劑？他表示，我們沒有說中央預約打第二劑。

近期職籃、職棒有洋將球員無法入境台灣，未來是否考慮鬆綁？陳時中說，各類型不能進來者，絕對有其必要，這部分要跟主管單位來提，綜合各種狀況才能判斷。

新冠疫苗

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