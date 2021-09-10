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第八批自購疫苗到貨 陳時中：45.8萬劑AZ今下午抵台

第八批自購疫苗到貨！ 陳時中：45.8萬劑AZ今下午抵台

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
陳時中表示，今天下午有一批疫苗，AZ疫苗45.8萬劑今天下午會到，有效時間110年12月31日，總共連帶這批疫苗，我們自購疫苗已有372.7萬劑到貨，這是第八批。記者謝承恩／攝影
陳時中表示，今天下午有一批疫苗，AZ疫苗45.8萬劑今天下午會到，有效時間110年12月31日，總共連帶這批疫苗，我們自購疫苗已有372.7萬劑到貨，這是第八批。記者謝承恩／攝影

又有疫苗抵達台灣。指揮中心指揮官陳時中表示，今天下午有一批疫苗，AZ疫苗45.8萬劑今天下午會到，有效時間110年12月31日，總共連帶這批疫苗，我們自購疫苗已有372.7萬劑到貨，這是第八批，也是一瓶10人份，要儲存2-8度。

中央流行疫情指揮中心今日表示，約45.8萬劑AstraZeneca疫苗預定於今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心是於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，及本次提供第八批45.8萬疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至110年12月31日。

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