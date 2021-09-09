陳時中邀機組員工會開會 聚焦第3劑疫苗等3議題

長榮機師染疫讓機組員防疫及檢疫措施備受矚目，指揮中心今天邀集機組員工會開會，會後宣布將宣導醫療人員不可無故拒絕機組員就醫、規劃優先接種第3劑疫苗並補助採購防護裝備。

國內日前爆發長榮航空機師COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，不僅機組員檢疫措施一再加嚴，日前也傳出機組員就醫遭不平等對待，桃園市空服員職業工會呼籲停止污名化空服員。

為了解機組員遇到的困境和需求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午5時邀集桃園市機師職業工會、桃園市空服員職業工會、中華航空企業工會、長榮航空企業工會、長榮航空關係企業工會、交通部及民航局開會，會議一直持續到晚間7時才結束。

指揮中心晚間發布新聞稿指出，今天會議中主要針對3大問題進行溝通與討論，包括機組員就醫問題、第3劑疫苗接種規劃以及機組員防護裝備問題。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，因應疫情變化，機組員自去年起歷經各種檢疫措施，近期又發生長榮航空群聚疫情，因此希望聽聽機組員遇到的問題以及需求。

莊人祥說，在就醫問題方面，由於目前就醫都會詢問TOCC，也就是旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，但很多機組員發現，只要誠實告知機組員身分，就容易遇到不平等對待，因此有部分機組員不願意坦承，無助於防疫，因此指揮官陳時中允諾未來將與各醫師公會溝通，加強宣導醫療人員不可無故拒絕機組人員就醫。

全球因應最早在印度發現的Delta變異株疫情，許多國家紛紛追加第3劑疫苗，經常往返國內外的機組員也在會中提出希望儘早接種第3劑疫苗訴求。

莊人祥指出，未來一定會將國籍航空公司機組員納入第3劑疫苗優先接種對象，但根據國際間資料，第3劑疫苗大多在接種第2劑疫苗後6個月或9個月才施打，各國施打間隔不一，但提早打保護力不見得好，還需提到專家會議進行討論。

另外，在機組員防護裝備方面，莊人祥說，民航局已編列防疫經費補助航空公司採購個人防護裝備，指揮中心建議比照去年防疫經驗再行檢視，並請航空公司按民航局指示配合處理。

指揮中心指出，為確保機組人員執勤健康及安全，將持續與相關部會進行討論，強化機組人員防疫措施，並加強職業安全衛生管理，以共同維護機組員身心健康；機組員執勤時也應遵守相關作業規範，落實各項防疫措施、自我健康監測及異常通報機制，以維護自身及親友的健康安全。

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