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BNT恐致心肌炎令家長擔憂 陳時中：接種疫苗仍利大於弊

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
陳時中說，接種疫苗仍是利大於弊，心肌炎發生率相對低，染疫嚴重度也低。記者謝承恩／攝影
陳時中說，接種疫苗仍是利大於弊，心肌炎發生率相對低，染疫嚴重度也低。記者謝承恩／攝影

BNT疫苗今晨到貨91萬劑，共已到貨184萬多劑。外界關心是否會從年輕族群往高齡者施打，指揮中心指揮官陳時中表示，已到貨的兩批疫苗目前先規畫給12至17歲校園施打，以及18至22歲的年輕族群預約接種，接下來接種對象等疫苗確定到貨再對外公布。

不過BNT等mRNA疫苗傳出接種後可能有心肌炎副作用，且即便接種也可能發生突破性感染，引起許多家長擔憂。陳時中表示，之前說過打過疫苗本就無法保證不被感染，縱使有抗體之後還是感染變異株。針對副作用，也會在同意書檢附相關資料，請家長仔細閱讀與孩子討論後再選擇。

但陳時中說，接種疫苗仍是利大於弊，心肌炎發生率相對低，染疫嚴重度也低。

除了BNT疫苗到貨，外界也關心莫德納疫苗遲不到貨，接種第一劑者十二周後抗體就會降到很低，指揮中心是否有混打等策略。

陳時中表示，希望疫苗盡快到貨，若有混打科學證據也會考慮。不過即便抗體在12周後下降，還是有相當的保護力，而第二劑接種後抗體也會下降，也許要追加第三劑，指揮中心會根據進貨量盡快安排。

新冠疫苗

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