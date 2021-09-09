Delta悄悄攻入社區 專家：兩劑疫苗覆蓋率要8成

長榮機師案、新北幼兒園群聚案，基因定序日前出爐，確定為Delta變種病毒。台中榮總感染科主任劉伯瑜說，Delta比Alpha變種高出6成的家戶傳播力，兩劑的疫苗覆蓋率需超過8成，才能有機會防堵，呼籲民眾盡快施打疫苗，提升自我保護力。

Delta病毒兵臨城下，台中榮總6月舉行的新冠肺炎照護研討會中，劉伯瑜當時就曾針對Delta變種病毒解析，並示警提高疫苗施打率的重要。

劉伯瑜今受訪表示，當時研討會參考英國文獻，資料提到，有效對抗Delta病毒，需完整接種兩劑疫苗，覆蓋率達到8成以上，才有機會防堵疫情；而如今Delta病毒變得更加難防，有些國家祭出混打政策，甚至是施打第3劑。

澳洲、越南和英國等國家曾受Delta肆虐而封城數周，台灣是否該提高疫情警戒至第三級圍堵？劉伯瑜表示，以澳洲為例，當時Delta不僅進入社區感染，且個案數居高不下，才祭出封城。

他指出，台灣在這個時間點，個案數相對少，封城雖是公衛的其中一個手段，但面對Delta還是要回到疫苗覆蓋率，提醒民眾盡快施打疫苗，一再強調的NPI（非藥物介入措施） 包含戴口罩、維持社交距離等，也很重要。

針對疫苗對Delta的效力，劉伯瑜當時在研討會上表示，個人接種完兩劑，對於預防住院有九成保護力。群體需要達多大的疫苗覆蓋率，才能對Delta達到群體免疫？劉伯瑜舉例，從武漢發現的病毒而言，假設感染率是3，疫苗覆蓋率需達到六成七；Alpha假設感染率是4，疫苗覆蓋率需達到七成五；Delta假設感染率是6，疫苗覆蓋率需達到八成三。

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