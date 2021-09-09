BNT疫苗今天再到貨91萬劑 共184萬劑抵台

BNT疫苗第2批清晨抵達桃園國際機場。指揮中心表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮官陳時中表示，要表達對民間團體捐贈的謝意。

陳時中說，本批疫苗效期至明年1月17日，連同上次到貨的BNT疫苗，共有184萬劑到貨。將優先開放給12歲至17歲青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲民眾。

這批疫苗出貨時沒有「复必泰」的字牌，陳時中原本邀請郭董一同前來接機，但是兩人今天沒有現身。 指揮官陳時中（中）表示，要表達對民間團體捐贈的謝意。記者謝承恩／攝影

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