預約疫苗聲量暴增！民眾高度關注BNT疫苗優先順序

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「預約疫苗」最近七日內的網路聲量輿情，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

截至9月3日新冠肺炎(COVID-19)疫苗接種人口涵蓋率為43.77%，隨著疫苗涵蓋率的增加、疫苗施打年齡層的下降，加上90多萬劑BNT疫苗到貨，疫苗的施打分配和優先順序，獲得民眾的矚目與討論。

AZ疫苗與BNT疫苗接種規劃一公布 預約疫苗話題聲量爆棚

8月31日中央流行疫情指揮中心公布，第七期新冠肺炎公費疫苗預約平台開放之AZ疫苗預約接種，增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲民眾，同時也說明BNT疫苗到貨後接種對象，將首先開放12歲至17歲對象造冊接種，其餘將優先提供18至22歲民眾預約接種，新疫苗接種流程一宣布，立刻讓討論聲量爆棚，當中對於疫苗的分配，有民眾表示各年齡層都有輪到，如「大家第一劑幾乎都打得到了」，不過對於BNT疫苗的對象規劃，也出現了些許的質疑聲浪，網友熱烈討論各廠牌疫苗的優先施打順序，對指揮中心的規劃投以高度的關注，整體討論延續了數日。

預約疫苗近日網路討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

第二波討論疫苗預約的聲量高峰，則是落在23歲至28歲民眾開放預約AZ疫苗的9月3日，有成功預約到AZ的網友表示終於輪到他，不過也有部分在熱門地區的民眾，表示「台北都額滿約不到」、「新竹市的一下就沒了」；此外，因高端疫苗仍有庫存，至9月6日前民眾不用預約也能直接施打，讓高端疫苗的施打意願再次受到熱議，雖預約疫苗的聲浪已趨緩，但疫苗的施打順序與狀況依然受到國人矚目。

BNT疫苗接種順序引發熱議 18-22年齡段受到最多討論

預約接種相關討論中，關於「BNT疫苗接種順序」話題討論熱烈，網友支持與反對的立場參雜，其中「認同年輕族群先打BNT疫苗」的民眾，普遍認為因年輕族群尚未輪到疫苗施打，優先施打BNT疫苗是可接受且合理的，說到「18-22哪裡是優先名單，他們是最後排到的人欸」，也有不少網友質疑22歲以上未接種的民眾，是因爲當初未勾選意願或挑選疫苗廠牌，才導致尚未打到疫苗的狀況，提到「我40歲至少有3次機會施打了，你已經錯過幾次機會了?」。

BNT施打順序網友討論輿情。 Social Lab社群實驗室/製圖

而另一方面，「不同意年輕族群先打BNT疫苗」的民眾則有不同的觀點，就有網友表示「12至17歲只能打BNT可以理解，18歲至22歲為何不能照排序打AZ？」，認為可接受無法施打其他疫苗的年輕族群，成為施打BNT疫苗的優先順位，但不能理解可接種其他疫苗年齡層，卻能優先施打的原因。此外，也有無法施打AZ疫苗的第九類民眾，表達自己不在優先施打BNT疫苗順位的無奈。

無論你願意施打哪種疫苗，施打疫苗後仍要遵守防疫規範，落實社交距離及做好個人衛生防護，保護自己也是守護身邊的人。

觀看原文→ https://bit.ly/3kYrUMm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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