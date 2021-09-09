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郭台銘說的「週週到貨！」 第2批91萬劑BNT疫苗 05：41抵台了

第2批約91萬劑BNT疫苗 清晨05：41運抵桃園機場

中央社 / 桃園機場9日電
第二批BNT疫苗清晨由盧森堡航空運抵達台灣。聯合報記者鄭超文／攝影
第二批BNT疫苗清晨由盧森堡航空運抵達台灣。聯合報記者鄭超文／攝影

台灣第2批輝瑞BNT疫苗，今天上午5時41分由盧森堡國際貨運航空CV-7962貨機運抵桃園國際機場，今天到貨第2批約91萬劑，但相關疫苗數量以中央流行疫情指揮中心公布訊息為主。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟共購買1500萬劑BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，首批約93萬劑已於2日運抵台灣，今天到貨第2批約91萬劑，鴻海創辦人郭台銘6日在臉書（Facebook）透露，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每週70萬劑至80萬劑數量「週週到貨」。

第二批BNT疫苗清晨由盧森堡航空運抵達台灣。聯合報記者鄭超文／攝影
第二批BNT疫苗清晨由盧森堡航空運抵達台灣。聯合報記者鄭超文／攝影

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