打高端抗體值出爐 趙少康:對Alpha沒保護力更別說Delta

網紅四叉貓打了高端疫苗，15天後花1200元去抽血檢查抗體， IgG抗體值是35.4。中廣董事長趙少康質疑，「打高端第一劑有用嗎？」抗體值小於50都是negative， 等於沒受過病毒感染，表示四叉貓打一劑高端疫苗後，在他體內沒有產生什麼有意義的抗體， 所以無法抵抗新冠病毒。

趙少康表示，高端公司的解釋是要打第二劑才能產生足夠的抗體 ，但根據資料，打完第一劑AZ後可以產生5至47倍的中和抗體， 打完第一劑莫德納Moderna後可以產生10至69倍的中和抗體，明顯比高端多得多。

趙少康說，先不論打了第二劑高端後到底能產生多少抗體，及這些抗體能夠支撐多久，衛福部、食藥署及高端公司應該誠實的告訴施打高端者： 打了第一劑高端對Alpha新冠肺炎根本沒有保護力，更不要說對Delta病毒了。

趙少康說，第一劑打了高端疫苗的60幾萬人， 包括蔡英文及賴清德，在打第二劑高端之前，應該沒有抵抗新冠肺炎病毒的能力，這段時間要加倍小心，不要以為打了高端疫苗就有保護力，就可以不做防護，就可以趴趴走。

趙少康強調，衛福部、食藥署及高端公司，沒有及早坦白的告訴相信他們的60幾萬施打者，是非常不誠實不道德的。

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