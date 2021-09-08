PTT紅人「四叉貓」接種高端...抗體數據出爐 直言：數值偏低

國產高端疫苗在尚未取得三期試驗數據下，便獲緊急使用授權（EUA），其保護力也受民眾質疑。PTT網路紅人「四叉貓」今（8）日在臉書分享接種高端疫苗15日後的抗體數據，直言雖有產生抗體，但「數值偏低」。

四叉貓表示，自己上月23日施打高端第一劑，相隔15天後昨日於禾馨婦幼診所抽血，檢驗「SARS-CoV-2 IgG」項目（即SARS-CoV-2抗體檢測服務）。

據該衛教單說明指出，若於體內檢驗到SARS-CoV-2抗體，可降低未來三個月或更久一段時間被新冠病毒感染的機率；若仍感染新冠肺炎，可減少重症及住院機率。至於之前已確診新冠肺炎，現在檢驗到抗體，則可減少再次感染的機率。

四叉貓指出，每家院所檢驗出的報表單位不一定相同，不能直接比數值「要先看單位」，而他驗出的IgG數值是35.4 AU/mL，一旁參考數值則要50以上，因此得出「有產生抗體，但數值偏低」的結論。

不過，四叉貓也懷疑該參考值為接種兩劑後數據，因此承諾待打完高端二劑後，會再去抽血驗一次。

PTT網路紅人「四叉貓」在臉書分享接種高端疫苗15日後的抗體數據。圖／翻攝自劉宇臉書

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