好尷尬！學生接種意願書問懷孕恐降施打意願 指揮中心回應了

BNT疫苗校園接種意願書陸續發放，因評估項目問及是否懷孕，外界認為涉及隱私。指揮中心回應，懷孕是打疫苗要顧慮的因素之一，而評估項目在接種當天由醫師問診填寫。

各縣市衛生局提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗學生接種須知及評估暨意願書，由各校發放，隨後安排4天考慮期，預計13日回收意願書。

但衛生福利部疾病管制署2日公告的接種須知和意願書，其中「接種前自我評估」部分，調查學生目前是否懷孕等，遭指涉及隱私，據蘋果新聞網報導，有家長反應問題令人尷尬，恐怕會降低接種意願。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上回應，學生COVID-19疫苗接種意願書分為上下聯，上聯由學生家長填寫是否同意接種。

至於下聯是接種前自我評估，莊人祥說，這是在疫苗接種當天評估，由醫師填寫，但學生也可事先自行填寫，再由醫師當場詢問。

指揮官陳時中則說，懷孕是打疫苗必須顧慮的因素之一，意願書上的評估項目，會把可能顧慮的狀況列出並由醫師問診，但若不回答，要私下諮詢醫師，指揮中心也不反對。

陳時中也說，接種意願書並非簽下同意就非打不可，當天若身體不適，可與醫護人員討論，可暫停施打，待數日身體狀況好轉後，再安排到醫療院所施打。他表示，打疫苗狀況多，希望大家知情同意，再依照身體狀況而定。

此外，指揮中心也統計昨天有8萬4685人次接種COVID-19疫苗，疫苗人口涵蓋率44.96％，劑次人口比為每百人49.20劑。

莊人祥也說明，昨天新增97例疫苗接種後不良事件通報，分別為43例非嚴重不良事件、7例接種後死亡、47例其他嚴重不良事件。7例接種後死亡，分別是接種4例阿斯特捷利康（AZ）疫苗、1例莫德納（Moderna）疫苗與2例高端疫苗。

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