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第8輪符合疫苗接種資格者快登記 9日中午結算

中央社 / 台北8日電
第8輪將開放9月10日前接種第1劑AZ疫苗滿10週者接種第2劑；另開放7月19日前登記AZ疫苗的18至22歲民眾接種第1劑，意願登記明天中午12時結算。歐新社
第8輪將開放9月10日前接種第1劑AZ疫苗滿10週者接種第2劑；另開放7月19日前登記AZ疫苗的18至22歲民眾接種第1劑，意願登記明天中午12時結算。歐新社

疫情指揮中心今天宣布，第8輪將開放9月10日前接種第1劑AZ疫苗滿10週者接種第2劑；另開放7月19日前登記AZ疫苗的18至22歲民眾接種第1劑，意願登記明天中午12時結算。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布此消息，呼籲符合第8輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種資格者盡快意願登記，該系統明天中午12時結算登記人數後關閉，於下午3時才會再重啟登記。

因應新北幼兒園群聚案病毒基因定序驗出最早在印度發現的Delta變異株，外界好奇疫苗接種政策是否改變。陳時中說，疫苗接種政策沒有改變的規劃，但會加快腳步進行，尤其這次第8輪就開放9月10日前接種第1劑AZ疫苗滿10週者接種第2劑，這一波以高齡者居多。

至於是否開放高齡族群混打BNT疫苗，陳時中指出，日後各種可能性都有，呼籲符合接種資格者盡快登記意願。

另外，近期傳出有孕婦預約不到第1劑莫德納疫苗，是否優先開放BNT疫苗也引發關注。陳時中說，指揮中心很早就開放孕婦接種莫德納疫苗，至於BNT疫苗則規劃更廣泛開放更多人施打。

除此之外，近期有診所質疑疫苗補助費撥款太慢，陳時中說，衛福部已於7日發出一波補助費，9月10日前會再把前一段欠的錢發出去，強調會盡快把行政作業程序完成。

新冠疫苗 AZ疫苗

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