傳第二批BNT疫苗今天晚間抵台？ 陳時中：還沒確定
外傳今晚還有批BNT疫苗將抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這批BNT疫苗抵台時間「還沒那麼確定」，確定後會跟外界報告。
由鴻海暨永齡基金會、台積電、慈濟共同捐贈的輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，首批93萬劑於2日運抵台灣。有媒體報導指出，第二批BNT疫苗預計今晚抵台。
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