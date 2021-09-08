快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中國高中15萬名學生 今起發BNT疫苗接種通知書

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
有家長反應，意願書上所載有涉及個人隱私題目，有出生年月日、身份證字號，台中市教育局表示，這是「全國一致，衞福部版本」，會提醒各校在回收意願書時，應注意個人隱私保護。圖／台中市教育局提供
有家長反應，意願書上所載有涉及個人隱私題目，有出生年月日、身份證字號，台中市教育局表示，這是「全國一致，衞福部版本」，會提醒各校在回收意願書時，應注意個人隱私保護。圖／台中市教育局提供

93萬劑BNT疫苗預計9月23日起開放12至17歲學生造冊施打，學生疫苗假以三天為原則。台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊，回報人數給台中市衛生局。

台中市教育局長楊振昇表示，目前衛生局期程規劃， 9月23日起從高中施打第一劑BNT疫苗，國中規劃於10月初施打第一劑BNT疫苗；另國小滿12歲的學童，依中央規劃，請其家長在中央公告的時間，逕至疫苗意願登記系統登記，9月1日前要滿12歲，才能符合資格。

有家長反應，意願書上所載有涉及個人隱私題目，有出生年月日、身份證字號，台中市教育局表示，這是「全國一致，衞福部版本」，會提醒各校在回收意願書時，應注意個人隱私保護。

教育局說，疫苗假部分，依據教育部函文，學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日）必要時得延長；學生若至醫療機構接種疫苗，學校也應給予疫苗假；疫苗假期間，家長如有親自照顧學生之需求，其中一人得申請防疫照顧假。

台中市公私立國中、高中學生總人數約計15萬1612人，國小滿12歲的學童要等家長上網到意願系統登記後，才能確定人數。

台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊。記者喻文玟／攝影
台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊。記者喻文玟／攝影
台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊。圖／台中市教育局提供
台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊。圖／台中市教育局提供

新冠疫苗

延伸閱讀

看新北幼兒園染疫 小兒科醫師：讓青少年和幼兒打高端

籲陳時中放下面子問題 蔡壁如：BNT先給50歲以上長者

強制接種疫苗 加國總理競選被丟石頭

網友認同搶疫苗有功！郭台銘聲量狂漲躍政治人物第3名

相關新聞

翁啟惠專訪》如何對抗Delta病毒？「這兩重點」是新冠疫情落幕的關鍵

中研院前院長翁啟惠，與馬徹團隊研發出廣效疫苗，有望對抗變種新冠病毒。預估新冠肺炎將走向流感化，談人類如何學習與病毒共存，並建議政府如何扶植生技產業，提升國際競爭力。

傳第二批BNT疫苗今天晚間抵台？ 陳時中：還沒確定

外傳今晚還有批BNT疫苗將抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這批BNT疫苗抵台時間「還沒那麼確定」，確定後...

高端無不良反應？藍委批評軍方技巧性推銷高端疫苗

國軍製作文宣向官兵宣導接種新冠疫苗，相較於AZ、BNT、莫德那疫苗在「不良反應」的欄目上的洋洋灑灑，高端疫苗的欄目上卻標...

台中國高中15萬名學生 今起發BNT疫苗接種通知書

93萬劑BNT疫苗預計9月23日起開放12至17歲學生造冊施打，學生疫苗假以三天為原則。台中市教育局今天請各國、高中學校...

看新北幼兒園染疫 小兒科醫師：讓青少年和幼兒打高端

對於新北傳出幼兒園群聚感染的事件，台中市茂盛醫院小兒科醫師簡佳裕上午以古巴宣布以其尚未受國際認証的國產疫苗替2歲幼兒施打...

籲陳時中放下面子問題 蔡壁如：BNT先給50歲以上長者

面對Delta變種病毒來襲，國內許多民眾卻仍苦無疫苗可打，民眾黨立委蔡壁如今呼籲，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中應「放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。