台中國高中15萬名學生 今起發BNT疫苗接種通知書

93萬劑BNT疫苗預計9月23日起開放12至17歲學生造冊施打，學生疫苗假以三天為原則。台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊，回報人數給台中市衛生局。

台中市教育局長楊振昇表示，目前衛生局期程規劃， 9月23日起從高中施打第一劑BNT疫苗，國中規劃於10月初施打第一劑BNT疫苗；另國小滿12歲的學童，依中央規劃，請其家長在中央公告的時間，逕至疫苗意願登記系統登記，9月1日前要滿12歲，才能符合資格。

有家長反應，意願書上所載有涉及個人隱私題目，有出生年月日、身份證字號，台中市教育局表示，這是「全國一致，衞福部版本」，會提醒各校在回收意願書時，應注意個人隱私保護。

教育局說，疫苗假部分，依據教育部函文，學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日）必要時得延長；學生若至醫療機構接種疫苗，學校也應給予疫苗假；疫苗假期間，家長如有親自照顧學生之需求，其中一人得申請防疫照顧假。

台中市公私立國中、高中學生總人數約計15萬1612人，國小滿12歲的學童要等家長上網到意願系統登記後，才能確定人數。 台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊。記者喻文玟／攝影 台中市教育局今天請各國、高中學校領「接種須知及意願書」，請各校轉發放給學生，9月13日前完成意願書回收，預計9月16日前完成在校接種名冊造冊。圖／台中市教育局提供

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