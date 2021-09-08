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竹市國高中生造冊3萬4028人 23日起到校打BNT

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
教育部宣布青少年施打BNT疫苗，新竹市長林智堅今天說，竹市已初步完成12歲至18歲國高中生3萬4028人造冊，今天起各校將陸續發放意願書。記者張裕珍／攝影
教育部宣布青少年施打BNT疫苗，新竹市長林智堅今天說，竹市已初步完成12歲至18歲國高中生3萬4028人造冊，今天起各校將陸續發放意願書。記者張裕珍／攝影

教育部宣布青少年施打BNT疫苗，新竹市長林智堅今天說，竹市已初步完成12歲至18歲國高中生3萬4028人造冊，今天起各校將陸續發放意願書，此次以校園接種為原則，預計23日起從高中、國中依序到校施打，市府已協調4大醫院到校為學生服務。

市府指出，新竹市校園接種BNT疫苗計畫，已協調台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院及國軍新竹地區醫院4家醫院，到校為學生服務。

林智堅也特別說明，高三在學生已滿18歲，有意願者也可在校施打。另外，滿12歲的小六生、自學生，無學籍者，可至中央預約平台預約，將安排至醫療院所施打。

教育處將要求學校向學生加強宣導，疫苗施打為自由選擇、身體不適可請三天疫苗假、疫苗施打後應安排靜態課程。

新冠疫苗

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