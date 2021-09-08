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莫德納、BNT哪個抗Delta較持久？前台大醫師用一國家給答案

聯合新聞網 / 綜合報導
前台大醫師林氏壁認為，面對Delta變異株，莫德納疫苗的防護力似乎較為持久。美聯社
前台大醫師林氏壁認為，面對Delta變異株，莫德納疫苗的防護力似乎較為持久。美聯社

雙北幼兒園群聚傳播鏈擴大，新北市長侯友宜憂心是傳播力極強的Delta病毒，近期長榮兩名確診機師也被證實是Delta病毒感染。針對台灣多數人還未完成新冠疫苗兩劑接種的情況下(截稿為止，第一劑人口覆蓋率為44.6%，第二劑僅4.21%)，很多人都在問，到底什麼疫苗對Delta病毒較有防護力並且維持較久？台大感染科前醫師林氏璧對此給了台灣民眾一個清楚的答案。

林氏璧醫師六日接受黃暐瀚「POP撞新聞」專訪時指出，現階段的新冠疫苗，包括莫德納和BNT兩種疫苗，在以半年為追蹤期研究結果指出，莫德納對Delta病毒的持久力似乎好一點，「所以為什麼打BNT的國家，大家都在討論是不是該打第三劑。」

前台大醫師林氏壁舉以色列為例，認為面對Delta變異株，BNT疫苗的防護持久力似乎在半年後就必須再追加施打。美聯社
前台大醫師林氏壁舉以色列為例，認為面對Delta變異株，BNT疫苗的防護持久力似乎在半年後就必須再追加施打。美聯社

林氏璧說，莫德納和BNT這兩種mRNA疫苗，在初打時效果和不良反應比率不相上下，但在半年後，BNT對Delta的防護力似乎下降，以覆蓋率極高的以色列為例，以色列在今年1月起對全國人民施打2劑BNT，現已過了6至8個月，又見疫情嚴重警訊，表示BNT對Delta病毒防護的持久力似乎沒莫德納強。

林氏璧說，莫德納在半年的追蹤期保護力似乎沒那麼明顯下降；包括美、加研究結果顯示也是如此，「莫德納和BNT的持久力，追蹤到半年以後，莫德納對Delta似乎好一點，這一點現在其實還在看。」林氏璧以以色列為例，指出以國目前規定12歲以上都要施打第三劑BNT，並且發表打第三劑效果不錯，美國對第三劑就還在討論階段。

新冠疫苗

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