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全民打2劑疫苗？陳時中：幾乎是不可能的任務

中央社 / 台北7日電
指揮中心陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心陳時中。圖／指揮中心提供

COVID-19疫苗持續接種，指揮中心指揮官陳時中今天說，策略以衝高第1劑為主，但會保留第2劑。針對台北市長柯文哲拋出「全民打2劑」說法，他坦言幾乎是不可能的任務。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種6萬7086人次，截至目前疫苗人口涵蓋率達44.6%，劑次人口比為每百人48.81劑。

陳時中說，昨天高端疫苗接種1萬5171劑，顯示合約院所仍有保留部分劑量，到11日前皆可接種。

最早在印度發現的Delta變種病毒入侵本土，媒體在疫情記者會提問，疫苗接種政策是否改變。陳時中表示，仍會以第1劑涵蓋率衝高為目標，但第2劑接種間隔時間雖往後延，仍會保留第2劑的數量。

媒體提問，柯文哲昨天拋出「全民打2劑」說法，陳時中回應，會依照疫苗進貨時程盡量完成，但他坦言，要達成全民打2劑，幾乎是不可能的任務。

陳時中解釋，部分族群尚未列入疫苗接種適應症，如未滿12歲孩童尚無法接種疫苗，且有一部分人絕不打疫苗，指揮中心也不會強迫接種。

新冠疫苗 陳時中 柯文哲

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