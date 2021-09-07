影／日本再度援台疫苗 6.4萬劑AZ運抵桃園機場

日本外相茂木敏充日前宣布將再度捐贈我國6.4萬劑AZ疫苗，今天疫苗由日本航空JL809航班載送，由東京機場起飛，今天下午13時03分抵達桃園國際機場，飛機降落後滑行至D6停機位。

負責載運疫苗的JL809航班落地後，滑行停靠於D6停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。

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