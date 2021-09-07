日贈6.4萬劑AZ疫苗日航載送 下午1時抵桃機
日本外相茂木敏充日前宣布將再度捐贈我國6.4萬劑AZ疫苗，預計這周出貨。消息人士證實，今天由日本航空JL809載送，由東京機場起飛，預計今天下午1時05分抵達桃園國際機場，是客機載貨。
外交部日前也表示，這是日本繼今年6月4日捐贈124萬劑、7月8日捐贈113萬劑及7月15日捐贈97萬劑後，再度宣布對我國提供的第四批援助，四批疫苗總數合計達340萬劑，高居全球各國捐贈台灣之冠。
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